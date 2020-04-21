Дмитрий Черышев высказался о сокращении зарплат в "Валенсии"

Отец хавбека "Валенсии" Дениса Черышева Дмитрий рассказал, как футболисты команды отреагировали на снижение зарплаты из-за пандемии коронавируса.

Ранее испанский клуб сообщил о том, что сторонам удалось договорится об урезании оклада.

"Естественно, все с пониманием отнеслись. Ребята имели договоренность с директором клуба и приняли общее решение пойти на снижение заработной платы. Сейчас во всех странах мира идут сокращения с финансовой точки зрения. Это будет помощь клубу и всем.

Точно не могу сказать о процентах, но, по-моему, 18%, если сезон не будет доигран и 9%, если матчи будут без зрителей", - сказал Черышев-старший.

На данный момент все чемпионаты приостановлены из-за пандемии коронавируса.

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