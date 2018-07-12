Дмитрий Черышев высказался о желании Ольги Бузовой выйти замуж за его сына Дениса Черышева

Теги вильярреалденис черышевдмитрий черышев

Дмитрий Черышев высказался о желании Ольги Бузовой выйти замуж за его сына Дениса Черышева
Главный тренер "Нижнего Новгорода" Дмитрий Черышев прокомментировал слова известной певицы Ольги Бузовой о том, что она готова выйти замуж за его сына - полузащитника "Вильярреала" и сборной России Дениса Черышева.

"У меня Денис не занимается такими светскими мероприятиями. И даже на шаг она не может приблизиться к нему в этом плане. Шансы отсутствуют вообще. - Он не участвует в таких мероприятиях, поэтому и забил четыре гола на Чемпионате Мира. Вы даже не представляете, что это такое", - приводят слова Черышева-старшего российские СМИ.

Ранее Бузова написала в своем инстаграме: "Денис Черышев, я согласна выйти за тебя замуж. Ты кстати симпатичный, я хочу сказать. Меня не смущает разница в возрасте. Я без макияжа выгляжу на 18. Денис, до связи. Ты попал в хит-парад моих мыслей. Жду звонка, подружки одобрил".

Напомним, что Бузова является бывшей женой полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова.

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