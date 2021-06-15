Дмитрий Чигринский покинул АЕК

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Дмитрий Чигринский покинул АЕКФото: инстаграм АЕКа/Автор неизвестен

Украинский защитник АЕКа Дмитрий Чигринский покинул греческий клуб, сообщает сайт команды. Украинец выступал за клуб с лета 2016 года.

В составе АЕКа Чигринский провел 126 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 2 ассиста. Также он стал чемпионом Греции в 2018 году.

Напомним, что в марте 2021 года сообщалось, что 34-летний Чигринский близок к завершению карьеры.

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