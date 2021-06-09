Дмитрий Гунько ушел из клуба "Ноа"

Фото: инстаграм "Ноа"/Автор неизвестен

Армянский футбольный клуб "Ноа" официально объявил о расставании с главным тренером команды Дмитрием Гунько.

"Сообщаем, что Дмитрий Гунько и его тренерский штаб покинули "Ноа" по обоюдному согласию. Благодарим Дмитрия, за согласие возглавить команду в непростой период.

Именно под его руководством "Ноа" своей командной игрой подтвердил свои высокие позиции в армянском футболе. Желаем тренерскому штабу успехов", — говорится в заявлении ереванского клуба в Инстаграме.

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