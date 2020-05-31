Дмитрий Хохлов рассказал о своем отношении к Юрию Семину

Бывший игрок "Локомотива" Дмитрий Хохлов рассказал как относится к главному тренеру клуба Юрию Семину, который сегодня, 31 мая, покинет команду.

"Да, только благодаря Семину и Филатову команда на такой высокий уровень и вышла.И я бы в первую очередь хотел отметить, что Юрий Палыч - невероятно сильный духом человек.

Когда я возвращался в Россию из испанского "Реал Сосьедада", то варианты были разные: и ЦСКА, и "Спартак"... Но я через ребят навел справки - и выбрал "Локо" именно из-за атмосферы в команде, которую тандему президента и тренера удалось создать. А еще мы, конечно, получали удовольствие от игры. И никого тогда в Лиге чемпионов не боялись: ни "Арсенал", ни "Интер". Да и "Монако" должны были проходить - помните, там уже нефутбольные моменты вмешались...

Палыч - прекрасный психолог. Запомнилось, что он всегда очень точно знал, с кем пожестче надо, а с кем помягче. И еще: когда чувствуешь доверие тренера - играешь за него. Поэтому даже те, кто не попадал в стартовый состав, после бесед с ним все понимали - и не бузили", - цитирует Хохлова официальный сайт клуба.

Напомним, что ранее руководство "Локомотива" приняло решение не продлевать контракт с Семиным. Его место с 1 июня займет сербский специалист Марко Николич. После 22 туров "Локомотив" занимает 2 место в турнирной таблице РПЛ.

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