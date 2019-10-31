Дмитрий Кириченко поделился ожиданиями от матча "Спартак" - "Ростов"

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Дмитрий Кириченко поделился ожиданиями от матча "Спартак" - "Ростов"

Экс-игрок сборной России Дмитрий Кириченко рассказал, чего ждет от матча 1/8 финала Кубка России "Спартак" - "Ростов". Об этом сообщает Sport24.

"Будет очень интересная игра. Мне нравится, как выглядит "Ростов". И "Спартак" при новом тренере начал показывать результат. А Карпину важно выигрывать всегда, сегодняшний матч не исключение.

"Мне кажется, что "Ростов" все-таки выиграет сегодня. Хотя они и играют не дома, в этом плане московскому клубу будет легче. Но то, что "Спартак" не выиграет чемпионат, - это уже всем понятно", - сказал Кириченко.

Матч "Спартак" - "Ростов" состоится сегодня, 31 октября, на стадионе "Открытие Арена". Начало - в 19:30 (мск).

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