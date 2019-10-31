Дмитрий Кириченко поделился ожиданиями от матча "Спартак" - "Ростов"
Экс-игрок сборной России Дмитрий Кириченко рассказал, чего ждет от матча 1/8 финала Кубка России "Спартак" - "Ростов". Об этом сообщает Sport24.
"Будет очень интересная игра. Мне нравится, как выглядит "Ростов". И "Спартак" при новом тренере начал показывать результат. А Карпину важно выигрывать всегда, сегодняшний матч не исключение.
"Мне кажется, что "Ростов" все-таки выиграет сегодня. Хотя они и играют не дома, в этом плане московскому клубу будет легче. Но то, что "Спартак" не выиграет чемпионат, - это уже всем понятно", - сказал Кириченко.
Матч "Спартак" - "Ростов" состоится сегодня, 31 октября, на стадионе "Открытие Арена". Начало - в 19:30 (мск).
А еще: "Урал" сравнил дриблинг Месси и Погребняка| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Пять раз, когда Криштиану Роналду попадал в Книгу рекордов Гиннесса
-
Агент Крала рассказал об интересе к футболисту со стороны клубов АПЛ
-
"Они целились оружием нам в лицо". Маркизио рассказал подробности ограбления своего дома
-
Моуринью рассказал о критериях, которые ему важны при выборе нового клуба
-
Ибрагимович раскрыл значение своего заявления о возвращении в Испанию
Лента новостей
-
"Химки" обыграли "Оренбург" и прошли в 1/4 финала Кубка России
-
1
Пять раз, когда Криштиану Роналду попадал в Книгу рекордов Гиннесса
-
Агент Крала рассказал об интересе к футболисту со стороны клубов АПЛ
-
1
"Они целились оружием нам в лицо". Маркизио рассказал подробности ограбления своего дома
-
Левандовски предстал на Хеллоуин в образе Джокера, а его жена - Харли Квинн
-
1
Моуринью рассказал о критериях, которые ему важны при выборе нового клуба
-
1
Пике высказался о взаимоотношениях Месси и Гризманна
-
Ибрагимович раскрыл значение своего заявления о возвращении в Испанию
-
"Удинезе", скорее всего, уволит нынешнего тренера Тудора
-
Дмитрий Кириченко поделился ожиданиями от матча "Спартак" - "Ростов"
-
Роналду показал свой костюм на Хэллоуин
-
"Рома" предлагает за Смоллинга 10 млн евро. "МЮ" просит 20 млн
-
"Спартак" посоветовал фанатам принять меры, чтобы не замерзнуть на стадионе во время матча с "Ростовом"
-
Лэмпард рассказал о восстановлении Канте
-
Медведев назвал три задачи "Зенита" на ближайшее будущее
-
1
Директор "Вальядолида" назвал Месси оспой
-
Сарри рассказал об ошибках "Ювентуса" в матче с "Дженоа"
-
Дивок Ориги прокомментировал победный матч против "Арсенала"
-
Круговой из-за повреждения пропустит матчи молодежной сборной с Латвией и Сербией
-
2
Экс-вратарь сборной Аргентины: "Если Месси хочет считаться лучшим, ему надо перейти в "Реал"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|14
|32
|2
|Локомотив Москва
|14
|29
|3
|Ростов
|14
|29
|4
|Краснодар
|14
|28
|5
|ЦСКА Москва
|14
|26
|6
|Спартак Москва
|14
|18
|7
|Урал
|14
|18
|8
|Крылья Советов
|14
|17
|9
|Рубин
|14
|16
|10
|Арсенал Тула
|14
|16
|11
|Уфа
|14
|16
|12
|Оренбург
|14
|15
|13
|Динамо Москва
|14
|14
|14
|Сочи
|14
|13
|15
|Ахмат
|14
|13
|16
|Тамбов
|14
|11