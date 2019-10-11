Дмитрий Комбаров дебютировал в кино

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Дмитрий Комбаров дебютировал в кино

Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров снялся в кино.

Сообщается, что 32-летний футболист исполнил роль милиционера в фильме "Перевод с немецкого". Кино будет показано на телеканале "Россия 1" в 2020 году в преддверии годовщины Великой Победы.

"Мне очень нравятся советские военные фильмы. И я мечтал когда-нибудь попробовать себя в роли актера. Я как-то сказал об этом своему менеджеру и через две недели мне предложили роль. Однако я все равно проходил кастинг на роль милиционера.

Мне все понравилось и я с удовольствием повторил бы. Пока будет смотреть, как проявит себя эта работа, а дальше будет видно", - заявил Комбаров.

В текущем сезоне Комбаров провел 11 игр, однако результативными действиями не отличился.

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