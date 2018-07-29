Защитник московского "Спартака" Дмитрий Комбаров хочет вернуться в сборную России.

"Естественно, я поставил перед собой цель во что бы то ни стало вернуться в сборную России. Это одна из главных моих задач" - сказал фулбек "красно-белых".

Напомним, что Дмитрий Комбаров не попал в заявку сборной России на ЧМ-2018.

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