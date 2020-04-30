Дмитрий Комбаров хотел сделать заднее сальто, но так и не решился

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Дмитрий Комбаров хотел сделать заднее сальто, но так и не решился

Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров хотел прыгнуть заднее сальто, но так и не смог.

В инстаграме футболист выложил видео своей попытки. Отметим, что прыжок защитник собирался сделать с детской горки.

Напомним, из-за пандемии коронвируса сезон РПЛ приостановлен. Всем россиянам необходимо находиться дома на самоизоляции. Футболисты занимаются по индивидуальным программам. 

33-летний футболист в этом сезоне провел 16 матчей.

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