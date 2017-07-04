Дмитрий Комбаров: "Кубок Конфедераций сборная отыграла достойно"

Полузащитник сборной России Дмитрий Комбаров оценил выступление своей команды на завершившемся на прошлой неделе Кубке Конфедераций.

"Я считаю, что этот турнир сборная отыграла достойно. Конечно, результат - не очень хороший. Где-то не повезло, но по крайней мере все ребята старались и выкладывались. Сейчас не стыдно за нашу сборную, как было после Евро", - цитирует 30-летнего хавбека пресс-служба московского "Спартака".

Не пропустите: самые ожидаемые трансферы лета 2017 года. | soccernews.ru