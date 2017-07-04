Дмитрий Комбаров: "Кубок Конфедераций сборная отыграла достойно"

Теги россиядмитрий комбаров

Дмитрий Комбаров: "Кубок Конфедераций сборная отыграла достойно"Полузащитник сборной России Дмитрий Комбаров оценил выступление своей команды на завершившемся на прошлой неделе Кубке Конфедераций.

"Я считаю, что этот турнир сборная отыграла достойно. Конечно, результат - не очень хороший. Где-то не повезло, но по крайней мере все ребята старались и выкладывались. Сейчас не стыдно за нашу сборную, как было после Евро", - цитирует 30-летнего хавбека пресс-служба московского "Спартака".

Не пропустите: самые ожидаемые трансферы лета 2017 года. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Самые ожидаемые трансферы лета 2017

Самые ожидаемые трансферы лета 2017

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Португалия 3 7
2 Мексика 3 7
3 Россия 3 3
4 Новая Зеландия 3 0
Группа B М О
1 Германия 3 7
2 Чили 3 5
3 Австралия 3 2
4 Камерун 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов