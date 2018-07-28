Дмитрий Комбаров назвал конкурентов "Спартака" в борьбе за чемпионство

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Дмитрий Комбаров назвал конкурентов "Спартака" в борьбе за чемпионство

Защитник московского "Спартака" Дмитрий Комбаров назвал конкурентов своей команды в борьбе за чемпионство.

"Конкурентов хватает. "Зенит", "Локомотив", ЦСКА. Хотя ЦСКА будет тяжеловато. Но у армейцев есть такая особенность - несмотря ни на что бороться за высокие места. Посмотрим, как всё сложится в этом сезоне. К конкурентам я бы ещё причислил "Краснодар" - сказал Комбаров.

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1 Анжи 1 3
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3 Спартак Москва 1 3
4 Арсенал Тула 0 0
5 ЦСКА Москва 0 0
6 Динамо Москва 0 0
7 Краснодар 0 0
8 Крылья Советов 0 0
9 Локомотив Москва 0 0
10 Рубин 0 0
11 Уфа 0 0
12 Енисей Красноярск 0 0
13 Зенит Санкт-Петербург 0 0
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