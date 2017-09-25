Дмитрий Комбаров назвал своего самого сильного оппонента в Лиге Чемпионов

Теги дмитрий комбаровлионель месси

Дмитрий Комбаров назвал своего самого сильного оппонента в Лиге ЧемпионовЗащитник московского "Спартака" Дмитрий Комбаров назвал своего самого сильного оппонента в Лиге Чемпионов.

"Если отмечать игроков, то скажу, конечно, о Месси. Хотя он и не удивил. Просто продемонстрировал свою манеру игры. Феноменальный футболист. Когда мы играли в Барселоне в 2012 году, он пешком ходил почти весь матч. А потом, когда испанцы начали проигрывать, несколько раз включился, забил два гола - и "Барса" победила", - цитирует 30-летнего бека чемпионат.com.

Напомним, Карерра назвал причины неудач "Спартака". | soccernews.ru

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