Дмитрий Комбаров объяснил, что привело к росту заболеваемости коронавирусом в России
Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров предположил, что стало причиной ухудшения ситуации с распространением коронавируса в России.
"Выезжал в магазин пару раз за продуктами и видел, насколько много людей просто гуляет. Кто-то на машине, кто-то на велосипеде. Увидел такую картину: люди посидели в карантине, в изоляции две-три недели, вроде с ними ничего не случилось - и люди вылезли на улицу. И сразу поднялась статистика заболеваний, смертей", - сказал Комбаров.
Число заражённых коронавирусной инфекцией в России уже превысило 21 тысячу человек.
Из-за пандемии в марте был приостановлен розыгрыш РПЛ. Пауза в чемпионате продлится до 31 мая.
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|Команда
|М
|О
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|22
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|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20