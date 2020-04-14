Дмитрий Комбаров объяснил, что привело к росту заболеваемости коронавирусом в России

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Дмитрий Комбаров объяснил, что привело к росту заболеваемости коронавирусом в России

Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров предположил, что стало причиной ухудшения ситуации с распространением коронавируса в России.

"Выезжал в магазин пару раз за продуктами и видел, насколько много людей просто гуляет. Кто-то на машине, кто-то на велосипеде. Увидел такую картину: люди посидели в карантине, в изоляции две-три недели, вроде с ними ничего не случилось - и люди вылезли на улицу. И сразу поднялась статистика заболеваний, смертей", - сказал Комбаров.

Число заражённых коронавирусной инфекцией в России уже превысило 21 тысячу человек.

Из-за пандемии в марте был приостановлен розыгрыш РПЛ. Пауза в чемпионате продлится до 31 мая.

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