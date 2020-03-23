Дмитрий Комбаров оценил игру "Спартака" в этом сезоне

Бывший защитник московского "Спартака" Дмитрий Комбаров, ныне выступающий за "Крылья Советов", поделился мнением об игре "красно-белых" в сезоне 2019/20.

"Понимал сразу, что тяжело будет бороться за высокие места в этом сезоне, потому что серьёзно обновился состав, формируется новая команда. Пришло много молодых футболистов, которым необходимо привыкнуть к Премьер-лиге. Следующий сезон уже должен показать, правильные ли решения были приняты, те ли футболисты были куплены. Считаю, что я пригодился бы "Спартаку", - цитирует 33-летнего футболиста "Р-Спорт".

Напомним, что Комбаров выступал за "Спартак" с 2010 по 2019 год, а прошлым летом столичный клуб расторг с ним контракт.

По итогам 22 туров "народная команда" занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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