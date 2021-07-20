Дмитрий Комбаров оценил решение убрать Черчесова из сборной России
Фото инстаграм Дмитрия Комбарова
Известный российский футболист Дмитрий Комбаров поддержал решение РФС прекратить сотрудничество с главным тренером национальной сборной Станиславом Черчесовым.
"Наверное, учитывая результат и негативный фон вокруг команды, увольнение Черчесова - это правильное решение. Если бы дальше он работал, негатива и давления на ребят было бы ещё больше. А когда хейт идёт на тренера, это всё передаётся и футболистам", - сказал Комбаров.
Черчесова отправили в отставку 8 июля. Он возглавлял сборную России с августа 2016 года. Имя его преемника до сих пор неизвестно.
В составе национальной команды Комбаров сыграл 46 матчей и забил 2 гола.
Не пропустите: Дмитрий Комбаров отреагировал на информацию о своем решении завершить карьеру. | http://soccernews.ru
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