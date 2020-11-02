Дмитрий Комбаров оценил шансы "Спартака" на чемпионство
Защитник самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров заявил, что его бывший клуб московский "Спартак" имеет шансы стать чемпионом России в нынешнем сезоне.
"Когда получается я слежу за "Спартаком", все результаты знаю. Я считаю, что "Спартаку" по силам бороться за чемпионство, сейчас нет явного лидера, который станет безоговорочно чемпионом, таких команд несколько", - приводит слова Комбарова "Матч ТВ".
После 13 туров "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего ЦСКА на одно очко. Следующий матч "красно-белые" проведут 7 ноября на выезде с "Уралом".
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