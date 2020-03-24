Дмитрий Комбаров: "Очень хочется попробовать себя в роли тренера"

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Дмитрий Комбаров: "Очень хочется попробовать себя в роли тренера"

Бывший защитник московского "Спартака" Дмитрий Комбаров, ныне выступающий за "Крылья Советов", заявил о желании получить тренерский опыт после завершения карьеры.

"На данный момент я сконцентрирован на футболе и заканчивать не собираюсь. Естественно, есть определённые мысли, что будет после. Недаром я отучился на тренера и получил лицензию "А". Не могу утверждать, что обязательно стану тренером, но попробовать себя в этой роли очень хочется", - сказал Комбаров.

33-летний футболист в текущем сезоне сыграл за "Крылья" 16 матчей, результативными действиями не отличался.

Тренерскую лицензию УЕФА категории "А" Дмитрий Комбаров получил в декабре 2018 года вместе с братом Кириллом.

Не пропустите: Дмитрий Комбаров предложил свой вариант завершения сезона РПЛ. | http://soccernews.ru
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