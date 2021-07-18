Дмитрий Комбаров отреагировал на информацию о своем решении завершить карьеру

Фото: инстаграм Дмитрия Комбарова/Автор неизвестен

Бывший футболист сборной России Дмитрий Комбаров опроверг информацию о том, что он принял решение завершить карьеру.

"Информация исходила не от меня. Журналисты звонили, но я никому не отвечал на этот вопрос, и кто-то, наверное, предположил, что возможна такая ситуация. Когда-нибудь, если вдруг я захочу завершить карьеру футбольную, общественность узнает об этом от меня лично или из моего аккаунта в инстаграме", — приводит слова Комбарова "Российская газета".

В настоящее время 34-летний Комбаров является свободным агентом. Ранее он играл за "Динамо", "Спартак" и "Крылья Советов". За сборную России сыграл 46 матчей и забил два мяча.

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