Дмитрий Комбаров отреагировал на информацию о своем решении завершить карьеру
Фото: инстаграм Дмитрия Комбарова/Автор неизвестен
Бывший футболист сборной России Дмитрий Комбаров опроверг информацию о том, что он принял решение завершить карьеру.
"Информация исходила не от меня. Журналисты звонили, но я никому не отвечал на этот вопрос, и кто-то, наверное, предположил, что возможна такая ситуация. Когда-нибудь, если вдруг я захочу завершить карьеру футбольную, общественность узнает об этом от меня лично или из моего аккаунта в инстаграме", — приводит слова Комбарова "Российская газета".
В настоящее время 34-летний Комбаров является свободным агентом. Ранее он играл за "Динамо", "Спартак" и "Крылья Советов". За сборную России сыграл 46 матчей и забил два мяча.
Не пропустите: Кирилл Комбаров назвал причину завершения карьеры. | http://soccernews.ru
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