Дмитрий Комбаров ответил на вопрос о возможном завершении карьеры

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Дмитрий Комбаров ответил на вопрос о возможном завершении карьеры

Фото: инстаграм Дмитрия Комбарова/Автор неизвестен

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Комбаров заявил, что он пока что не собирается заканчивать карьеру.

"Заканчиваю ли карьеру? Нет, куда мне? Где продолжу? Скоро узнаете", - приводит слова Комбарова "Спорт-Экспресс".

34-летний Комбаров в настоящее время является свободным агентом. Ранее он выступал за "Динамо", "Спартак" и "Крылья Советов". За сборную России сыграл 46 матчей и забил два мяча.

Напомним, что брат-близнец Дмитрия - Кирилл уже завершил карьеру.

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