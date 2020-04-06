Дмитрий Комбаров побрился налысо

Защитник самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров решил сменить имидж во время паузы в сезоне, обусловленной пандемией коронавируса.

33-летний футболист избавился от волос на голове, похваставшись новой причёской в своём инстаграме. Пост он сопроводил хештегами #лысая голова и #обнулился.

Комбаров в текущем сезоне сыграл за "Крылья" 16 матчей, результативными действиями не отличался.

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