Дмитрий Комбаров получил травму ребра

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Дмитрий Комбаров получил травму ребра

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров получил травму в матче против "Зенита".

Как сообщают российские СМИ, футболист повредил ребра, после чего был отправлен на МРТ.

Напомним, что Комбаров травмировался после столкновения с хавбеком "Зенита" Эмилиано Ригони.

Смотрите также обзор матча "Спартак" - "Зенит". | http://soccernews.ru

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