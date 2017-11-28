Дмитрий Комбаров получил травму ребра

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров получил травму в матче против "Зенита".

Как сообщают российские СМИ, футболист повредил ребра, после чего был отправлен на МРТ.

Напомним, что Комбаров травмировался после столкновения с хавбеком "Зенита" Эмилиано Ригони.

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