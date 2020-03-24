Дмитрий Комбаров предложил свой вариант завершения сезона РПЛ

Бывший защитник московского "Спартака" Дмитрий Комбаров, ныне выступающий за "Крылья Советов", поделился мыслями о возможных вариантах проведения концовки сезона в РПЛ.

"Впереди ещё восемь туров, за это время ситуация в таблице может перевернуться. Если не будет возможности доиграть чемпионат физически, то таблицу надо заморозить, не определять чемпиона и вылетевшие команды. Либо воспользоваться моментом и добавить две команды, о чём недавно говорили в РПЛ", - цитирует Комбарова "Р-Спорт".

Стоит отметить, что "Крылья" сейчас находятся в зоне прямого вылета из высшего дивизиона.

33-летний Комбаров в текущем сезоне сыграл за самарскую команду 16 матчей, результативными действиями не отличался.

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