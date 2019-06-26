Дмитрий Комбаров присоединился к "Крыльям Советов"

Теги спартак москвакрылья советовдмитрий комбаров

Дмитрий Комбаров присоединился к "Крыльям Советов"

Бывший защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров прибыл в расположение "Крыльям Советов", сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, футболист прилетел в Австрию, где самарский клуб проводит предсезонный сбор. Ожидается, что в ближайшее время Комбаров подпишет контракт с "Крыльями".

Напомним, что 32-летний Комбаров является свободным после того, как покинул "Спартак".

В новом сезоне "Крылья Советов" стартуют в чемпионате России домашним матчем с ЦСКА, который состоится 14 июля.

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