Дмитрий Комбаров прокомментировал смерть Децла

Защитник московского "Спартака" Дмитрий Комбаров прокомментировал смерть рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого, более известного под псевдонимом Децл.

"Я фанател от него. Кассеты покупал, журналы и сейчас глубоко соболезную его близким и всем людям, которые любили его творчество. Помню, у нас сосед покупал журналы, где в каждом номере на развороте была какая-то часть Децла, а в итоге из постеров должен был сложиться пазл в полный рост. Так мы с соседом его собирали, клеили на стену. Когда перестал следить за его творчеством? Да как и все, наверное, когда первые хиты закончились и он куда-то исчез. Пресса перестала пиарить, рассказывать о нём - и о человеке просто забыли", - сказал футболист в интервью Чемпионат.com.

Напомним, что Децл скончался в ночь на 3 февраля в возрасте 35 лет. Причиной смерти музыканта стала остановка сердца.

32-летний Комбаров в текущем сезоне сыграл за "Спартак" 17 матчей и забил 1 гол.

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