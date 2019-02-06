Дмитрий Комбаров прокомментировал смерть Децла

Теги спартак москвадмитрий комбаров

Дмитрий Комбаров прокомментировал смерть Децла

Защитник московского "Спартака" Дмитрий Комбаров прокомментировал смерть рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого, более известного под псевдонимом Децл.

"Я фанател от него. Кассеты покупал, журналы и сейчас глубоко соболезную его близким и всем людям, которые любили его творчество. Помню, у нас сосед покупал журналы, где в каждом номере на развороте была какая-то часть Децла, а в итоге из постеров должен был сложиться пазл в полный рост. Так мы с соседом его собирали, клеили на стену. Когда перестал следить за его творчеством? Да как и все, наверное, когда первые хиты закончились и он куда-то исчез. Пресса перестала пиарить, рассказывать о нём - и о человеке просто забыли", - сказал футболист в интервью Чемпионат.com.

Напомним, что Децл скончался в ночь на 3 февраля в возрасте 35 лет. Причиной смерти музыканта стала остановка сердца.

32-летний Комбаров в текущем сезоне сыграл за "Спартак" 17 матчей и забил 1 гол.

Не пропустите: Баттл Кафельникова и Комбарова: ответ экс-теннисиста. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Кокорин и Мамаев прибыли на заседание суда в автозаке

Кокорин и Мамаев прибыли на заседание суда в автозаке

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов