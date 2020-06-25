Дмитрий Комбаров рассказал о своем отношении к движению Black Lives Matter

Защитник самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров порассуждал о происходящем в США после убийства в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

"По этому поводу могу сказать, что, конечно, я против расизма и любых его форм проявления. Но, к сожалению, это движение (Black Lives Matter) захлестнуло Америку. Поддерживать его или нет, каждый решает сам, потому что ситуация неоднозначная в любом случае. Если взять историю, то не только чернокожие люди были рабами, но и белые. Просто сейчас история воспринимается искаженно, её вывернули, и то, что они творят, избивают белых людей, это, наверное, можно приравнять к расизму, только обратному. Когда чернокожие просто так избивают белых, в том числе женщин, это ли не проявление расизма? Только зеркальное.

Если это движение поддерживать и уделять ему огромное внимание, то, мне кажется, это будет лишний пиар для всех этих акций. Надо заглушить это, чтобы закончились погромы, избиения, насилие. Чем больше об этом говорить, тем дольше это будет актуальнее. Просто надо головой своей понимать, что не стоит этому делать пиар", - цитирует Комбарова "Р-Спорт".

Напомним, что сейчас ряд футболистов, выступающих в Европе, поддерживают движение Black Lives Matter, вставая на одно колено.

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