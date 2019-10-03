Дмитрий Комбаров рассказал, почему покинул "Спартак"

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Дмитрий Комбаров рассказал, почему покинул "Спартак"
Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров объяснил свое решение покинуть "Спартак минувшим летом.

"Не было ли мысли побеседовать с Кононовым, когда он сделал ставку на другого игрока? Не считаю, что игрок должен заниматься подобными вещами. На некоторые позиции претендуют по три-четыре человека. Выбор пал не на меня по ряду причин, одна из которых – курс "Спартака" на омоложение. Для меня стало очевидным, что надо уходить. Попросился в аренду, но оказалось, что за год до окончания контракта уйти туда нельзя: надо или расторгать соглашение, или отрабатывать до конца. Я выбрал первый вариант", - приводят слова Комбарова российские СМИ.

32-летний Комбаров выступал за "Спартак" с 2010 года. Всего за московский клуб он провел 274 матча во всех турнирах, в которых забил 27 голов и отдал 44 результативные передачи. В составе "красно-белых" он становился чемпионом России, а также обладателем Суперкубка страны.

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