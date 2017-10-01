Дмитрий Комбаров: "Спартак" не позволил "Уралу" создать ни одного момента у своих ворот"

Полузащитник московского "Спартака" Дмитрий Комбаров прокомментировал вчерашнюю победу своей команды над екатеринбургским "Уралом".

"Мы не дали создать "Уралу" ни одного момента у наших ворот. Предотвратили практически все подходы к штрафной, защитники все выбивали, а мы много и успешно прессинговали на чужой половине поля. Но самое главное - "Спартак" хорошо контролировал мяч и за счет этого расшатывал оборону, пытался уколоть соперника. И у нас это получалось", - цитирует 30-летнего хавбека чемпионат.com.

Напомним, "Спартак" обыграл "Урал" со счетом 2:0. | soccernews.ru