Дмитрий Комбаров: "Спартак" не позволил "Уралу" создать ни одного момента у своих ворот"
Полузащитник московского "Спартака" Дмитрий Комбаров прокомментировал вчерашнюю победу своей команды над екатеринбургским "Уралом".
"Мы не дали создать "Уралу" ни одного момента у наших ворот. Предотвратили практически все подходы к штрафной, защитники все выбивали, а мы много и успешно прессинговали на чужой половине поля. Но самое главное - "Спартак" хорошо контролировал мяч и за счет этого расшатывал оборону, пытался уколоть соперника. И у нас это получалось", - цитирует 30-летнего хавбека чемпионат.com.
Напомним, "Спартак" обыграл "Урал" со счетом 2:0. | soccernews.ru
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|Команда
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|О
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|12
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|ЦСКА Москва
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|Спартак Москва
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|Ахмат
|12
|17
|7
|Ростов
|12
|16
|8
|Урал
|12
|16
|9
|Амкар
|12
|14
|10
|Рубин
|12
|14
|11
|Арсенал Тула
|12
|14
|12
|Уфа
|12
|14
|13
|Тосно
|12
|12
|14
|СКА Хабаровск
|12
|11
|15
|Динамо Москва
|12
|10
|16
|Анжи
|12
|9