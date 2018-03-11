Дмитрий Комбаров стал вторым игроком в истории "Спартака", сыгравшим 200 матчей в Премьер-лиге

В матче 22-го тура чемпионата России "Спартак" победил "СКА-Хабаровск" (1:0).

Этот матч стал 200-м в Премьер-лиге для защитника "красно-белых" Дмитрия Комбарова в основном составе.

Это второй результат в истории клубе. Больше матчей за основу "Спартака" провел только Егор Титов (308).

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