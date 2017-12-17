Дмитрий Комбаров: "У "Спартака" есть возможность догнать "Локомотив"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров считает, что его команда не потеряла шансов догнать лидирующий "Локомотив" в Премьер-лиге.

"В первой половине сезона РФПЛ к минусам отнесу много потерянных очков, а к плюсам – то, что эту ситуацию мы сумели переломить и вернулись в борьбу за высокие места. Это показывает: у нас команда, хороший коллектив. Есть ли у нас возможность догнать "Локомотив", который далеко убежал по таблице? Конечно! В этом у нас никто не сомневается. Было много примеров и в нашем чемпионате, и в других. Такой отрыв можно ликвидировать. Тем более у нас с ними первый матч после зимнего перерыва", - приводят слова Комбарова российские СМИ.

Напомним, что после 20 туров "Спартак" занимает третье месте в Премьер-лиге и отстает от "Локомотива" на восемь очков. В 21-м туре "красно-белые" и "железнодорожники" сыграют между собой.

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