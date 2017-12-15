Дмитрий Комбаров: "В ближайшие дни начну тренироваться по индивидуальной программе"

Теги спартак москвадмитрий комбаров

Дмитрий Комбаров: "В ближайшие дни начну тренироваться по индивидуальной программе"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров рассказал о ходе восстановления после перелома ребра.

"Уже получше, уже могу двигаться и планирую в ближайшие дни начать тренироваться по индивидуальной программе. Главное, что ребро срослось уже, поэтому начинаю заниматься. Думаю, к весне будет все нормально", - приводят слова Комбарова российские СМИ.

Напомним, что Комбаров получил перелом ребра в результате удара в спину хавбека "Зенита" Эмилиано Ригони.

В этом сезоне 30-летний Комбаров провел за "Спартак" 24 матча во всех турнирах и отдал 4 результативные передачи.

Не пропустите: "Локомотив" продлил контракт с Лысовым. | http://soccernews.ru

 

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

"Реал" сразится с "Гремио" в финале клубного чемпионата мира

"Реал" сразится с "Гремио" в финале клубного чемпионата мира

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов