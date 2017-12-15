Дмитрий Комбаров: "В ближайшие дни начну тренироваться по индивидуальной программе"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров рассказал о ходе восстановления после перелома ребра.

"Уже получше, уже могу двигаться и планирую в ближайшие дни начать тренироваться по индивидуальной программе. Главное, что ребро срослось уже, поэтому начинаю заниматься. Думаю, к весне будет все нормально", - приводят слова Комбарова российские СМИ.

Напомним, что Комбаров получил перелом ребра в результате удара в спину хавбека "Зенита" Эмилиано Ригони.

В этом сезоне 30-летний Комбаров провел за "Спартак" 24 матча во всех турнирах и отдал 4 результативные передачи.

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