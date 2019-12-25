Дмитрий Комбаров вспомнил о неприятном инциденте во время его выступлений за "Спартак"
Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров рассказал о драке, произошедшей во время выступлений за "Спартак". Об этом сообщает Sports.ru.
"Во взрослой карьере были драки - на тренировках, в перерыве игр. Больше всего запомнилась стычка с иностранцами в "Спартаке". Провокатор Тина Коста цеплял, сзади прыгал в молодых, потом прыгнул в Кирилла. Брат не стал терпеть, тем более Коста делал так не в первый раз. Поднялся - началась массовая драка. Я подлетел. С их стороны подлетели. Такая суета", - сказал Комбаров.
32-летний защитник играл за красно-белых с 2010 по 2019 год. Этим летом он перешел в "Крылья Советов".
А еще: "Эвертон" интересуется трансферной целью "Спартака"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
"Лестер" заинтересован в услугах защитника "Ювентуса" Ругани
-
Дмитрий Комбаров вспомнил о неприятном инциденте во время его выступлений за "Спартак"
-
Мбаппе в образе Санта-Клауса исполнил мечту мальчика
-
1
"Реал" не собирается покупать игроков этой зимой
-
ЦСКА подшутил над Дзагоевым в праздничном видео
-
"Реал" хочет вернуть Эдегора из "Реал Сосьедада"
-
4
Форвард "Барселоны" Мело поделился мыслями о Месси
-
Гаттузо попросил "Наполи" подписать защитника "Милана"
-
ПСЖ предложил "Милану" обмен футболистами
-
"Манчестер Сити" проявляет интерес к защитникам "Бенфики" и "Вильярреала"
-
1
АПЛ позволила "Ливерпулю" провести одну игру с нашивками победителей клубного чемпионата мира
-
1
"Милан" сделал новое предложение Ибрагимовичу
-
Саутгейт рассказал о проблемах в игре сборной Англии
-
Винисиус намерен покинуть "Реал"
-
5
Три топ-клуба АПЛ ведут борьбу за Коутиньо
-
Экс-игрок "Барселоны" может возглавить "Эспаньол"
-
Клопп выступил с рождественским поздравлением
-
Топ-10 самых лучших матчей десятилетия по версии FourFourTwo
-
Кержаков рассказал о несостоявшемся переходе в ПСЖ
-
"Эвертон" интересуется трансферной целью "Спартака"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15