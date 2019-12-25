Дмитрий Комбаров вспомнил о неприятном инциденте во время его выступлений за "Спартак"

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Дмитрий Комбаров вспомнил о неприятном инциденте во время его выступлений за "Спартак"
Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров рассказал о драке, произошедшей во время выступлений за "Спартак". Об этом сообщает Sports.ru.

"Во взрослой карьере были драки - на тренировках, в перерыве игр. Больше всего запомнилась стычка с иностранцами в "Спартаке". Провокатор Тина Коста цеплял, сзади прыгал в молодых, потом прыгнул в Кирилла. Брат не стал терпеть, тем более Коста делал так не в первый раз. Поднялся - началась массовая драка. Я подлетел. С их стороны подлетели. Такая суета", - сказал Комбаров.

32-летний защитник играл за красно-белых с 2010 по 2019 год. Этим летом он перешел в "Крылья Советов".

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