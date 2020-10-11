Дмитрий Комбаров высказался по поводу возможного возвращения в "Спартак"
Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров рассказал, возможно ли его возвращение в "Спартак".
Футболист играл в московском клубе с 2010 по 2019 год. За это время он провел 274 матча и становился чемпионом России в сезоне-2016/17.
"Могу ли я вернуться в "Спартак"? Вполне. На клуб у меня обиды нет. "Спартак" взял вектор на омоложение команды. Возможно, я пострадал из-за ситуации с Глушаковым. Сейчас понимаю, что должен был обозначить свою позицию публично. Возможно, все сложилось бы по-другому", цитирует Комбаров matchtv.ru.
После 10 туров РПЛ "Спартак" занимает 2 место в турнирной таблице.
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