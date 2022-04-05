Фото: телеграм-канал "Локомотива"\Автор неизвестен

Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин больше не входят в тренерский штаб "Локомотива", сообщает пресс-служба московского клуба.

Отмечается, что они продолжат работу в структуре клуба за пределами тренерского штаба.

"Мы долго общались с Дмитрием и Олегом в связи с происходящими в клубе изменениями, и пришли к решению, что оба они остаются в "Локомотиве". Они играют важную роль в сохранении традиций клуба, передаче их новому поколению игроков, являются звеном, связывающим прошлое, настоящее и будущее "Локомотива".

Уверен, что Дмитрий и Олег продолжат приносить пользу своему родному клубу, развивать нашу молодежь, быть примером для всех "железнодорожников", - сказал Владимир Леонченко, генеральный директор клуба.

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