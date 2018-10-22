Дмитрий Назаров посвятил песню увольнению Карреры

2 Теги спартак москвамассимо каррера

Дмитрий Назаров посвятил песню увольнению Карреры

Известный российский актёр Дмитрий Назаров посвятил песню увольнению Массимо Карреры с поста главного тренера "Спартака".

Напомним, что ранее Назаров неоднократно критиковал Карреру также в стихотворной форме.

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Комментарии

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Боб

Эй, "Лермонтов", или как тебя там! Мракобесишь на сцене и на экране и продолжай так и дальше. Но со своими "стишками придурка" не лезь, читай их своей жене на кухне, когда котлеты жаришь.

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Трофим

Этот повар взялся писать стихи....... Прочёл его предыдущий стих. Абсолютная беспомощность и полное неумение изложить мысли (если они у него есть) в стихотворной форме. Лучше бы уж жарил котлеты. Новый стих читать не стал.

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