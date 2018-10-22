Дмитрий Назаров посвятил песню увольнению Карреры

Известный российский актёр Дмитрий Назаров посвятил песню увольнению Массимо Карреры с поста главного тренера "Спартака".

Напомним, что ранее Назаров неоднократно критиковал Карреру также в стихотворной форме.

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