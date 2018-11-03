Дмитрий Назаров посвятил "Спартаку" очередное стихотворение
Известный российский артист Дмитрий Назаров посвятил очередное стихотворение московскому "Спартаку", болельщиком которого он является.
"Как ты "Спартак" не сторожи,
Но, всё равно, найдутся парни
Забить упрямому "Анжи",
И этим парнем будет Ханни!
Забудем грязь поганых слов,
Долой кричалки, свист и дрязги,
Пусть будет в деле Глушаков,
Чтоб разорвать "Урал" и Глазго!" - написал Назаров в своём инстаграме.
После 12 сыгранных матчей "красно-белые" занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 19 очков.
Не пропустите: На пост главного тренера "Спартака" остался только один претендент. | http://soccernews.ru
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