Дмитрий Назаров сочинил очередной стих про "Спартак"

Известный актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров опубликовал в своем инстаграме очередной стих, посвященный московской команде.

Напомним, вчера, 27 июля, "Спартак" проиграл новичку РПЛ "Тамбову" в 3-м туре со счетом 0:2.

После этого матча болельщики красно-белых взбунтовались и требовали отставки главного тренера Олега Кононова. На его замену они требуют Массимо Карреру, однако артист против возвращения итальянца в клуб.

Стихотворение Назарова:

Мне надоели ваши бредни:

Каррера, Кононов, Спартак!

Итог бессмысленный и вредный –

Инсульт, изжога и инфаркт!

Чтоб лапы хищные фанатов

Меня не брали за грудки,

Я ухожу легко, без мата,

Сложив доспехи, меч и латы,

Не называя виноватых,

Иду болеть за городки.

Там судьи есть, но не мешают,

А вместо тренера – физрук,

Трибуны мало что решают,

Лишь верный глаз, да крепость рук.

И биту взяв высоким хватом,

Разносишь чурки с треском всласть,

А если оскорбят фанаты,

То можно сильно… не попасть!

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