Дмитрий Назаров сочинил очередной стих про "Спартак"
Известный актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров опубликовал в своем инстаграме очередной стих, посвященный московской команде.
Напомним, вчера, 27 июля, "Спартак" проиграл новичку РПЛ "Тамбову" в 3-м туре со счетом 0:2.
После этого матча болельщики красно-белых взбунтовались и требовали отставки главного тренера Олега Кононова. На его замену они требуют Массимо Карреру, однако артист против возвращения итальянца в клуб.
Стихотворение Назарова:
Мне надоели ваши бредни:
Каррера, Кононов, Спартак!
Итог бессмысленный и вредный –
Инсульт, изжога и инфаркт!
Чтоб лапы хищные фанатов
Меня не брали за грудки,
Я ухожу легко, без мата,
Сложив доспехи, меч и латы,
Не называя виноватых,
Иду болеть за городки.
Там судьи есть, но не мешают,
А вместо тренера – физрук,
Трибуны мало что решают,
Лишь верный глаз, да крепость рук.
И биту взяв высоким хватом,
Разносишь чурки с треском всласть,
А если оскорбят фанаты,
То можно сильно… не попасть!
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"Спартак" считает первый гол "Тамбова" спорным
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|Арсенал Тула
|2
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|3
|4
|9
|Локомотив Москва
|2
|4
|10
|Уфа
|3
|3
|11
|Крылья Советов
|3
|3
|12
|Тамбов
|3
|3
|13
|ЦСКА Москва
|2
|3
|14
|Ахмат
|2
|3
|15
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|2
|0
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|Динамо Санкт-Петербург
|3
|0