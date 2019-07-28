Дмитрий Назаров сочинил очередной стих про "Спартак"

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Дмитрий Назаров сочинил очередной стих про "Спартак"

Известный актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров опубликовал в своем инстаграме очередной стих, посвященный московской команде.

Напомним, вчера, 27 июля, "Спартак" проиграл новичку РПЛ "Тамбову" в 3-м туре со счетом 0:2.

После этого матча болельщики красно-белых взбунтовались и требовали отставки главного тренера Олега Кононова. На его замену они требуют Массимо Карреру, однако артист против возвращения итальянца в клуб.

Стихотворение Назарова: 

Мне надоели ваши бредни:
Каррера, Кононов, Спартак!
Итог бессмысленный и вредный –
Инсульт, изжога и инфаркт!
Чтоб лапы хищные фанатов
Меня не брали за грудки,
Я ухожу легко, без мата,
Сложив доспехи, меч и латы,
Не называя виноватых,
Иду болеть за городки.
Там судьи есть, но не мешают,
А вместо тренера – физрук,
Трибуны мало что решают,
Лишь верный глаз, да крепость рук.
И биту взяв высоким хватом,
Разносишь чурки с треском всласть,
А если оскорбят фанаты,
То можно сильно… не попасть!

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