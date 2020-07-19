Дмитрий Парфенов покинул пост главного тренера "Урала"

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Дмитрий Парфенов покинул пост главного тренера "Урала"

Главный тренер екатеринбургского "Урала" Дмитрий Парфенов ушел в отставку, сообщает "Матч ТВ".

Об отставке Парфенов объявил после поражения команды в полуфинальном матче Кубка России с подмосковными "Химками" (1:3).

"Провалили игру. Есть решение. Покидаю команду. Спасибо руководству и игрокам, каждому. Официальное ли это решение? К президенту все вопросы", - сказал тренер.

45-летний Парфенов возглавил "Урал" в мае 2018 года. В нынешнем сезоне екатеринбургский клуб под его руководством занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 29 туров.

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