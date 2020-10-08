Дмитрий Попов вернется на пост спортивного директора "Спартака"
Известный журналист Илья Казаков в своем телеграм-канале сообщил о том, что в московском "Спартаке" грядут изменения в управленческой структуре.
По его словам, должность спортивного директора займет Дмитрий Попов, который ранее занимал эту должность в клубе.
Попов работал в "Спартаке" с 2008 по 2016 год.
После 10 туров РПЛ "красно-белые" занимают 2 место в турнирной таблице, набрав 21 балл.
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