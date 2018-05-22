Дмитрий Радченко: "Хотел бы, чтобы Иньесту подписал "Зенит"

Известный в прошлом футболист Дмитрий Радченко рассказал о своем желании увидеть капитана каталонской "Барселоны" Андреса Иньесту в питерском "Зените".

"Иньеста все еще может играть на самом высоком уровне. Я бы хотел, чтобы он поиграл в российском чемпионате, чтобы его подписал "Зенит". Почему бы и нет?", - приводит слова бывшего футболиста AS.

Напомним, Иньеста уже принял решение по своему будущему. | soccernews.ru