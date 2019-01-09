Дмитрий Селюк похвалил "Спартак"

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Дмитрий Селюк похвалил "Спартак"

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк похвалил "Спартак" за решение расстаться с несколькими игроками.

Напомним, что накануне "красно-белые" объявили об уходе Александра СамедоваИвелина Попова, Марко Петковича и Романа Ерёменко. Кроме того, в ближайшее время команду на правах аренды покинут Джано Ананидзе и Артём Тимофеев.

"Восхищаюсь и аплодирую "Спартаку". Наконец, команда взялась за очищение своего болота. "Спартак" идёт в правильном направлении и вернётся в ежегодную борьбу за первое место. Молодцы. Даже если никого не купят, расставание со многими футболистами это тоже жирный плюс" - написал Селюк в своём твиттере.

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