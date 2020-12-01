Дмитрий Сенников: "Локомотив" может переиграть "Ред Булл Зальцбург" тактически"
Экс-игрок "Локомотива" Дмитрий Сенников рассказал, чего ждет от матча 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Зальцбургом".
"Ожидаю, что игра будет только на победу. Буду болеть за "Локомотив", но, если разбирать соперника, то "Зальцбург" - это быстрая, молодая команда, которая показывает хороший футбол. С "Ред Булл Зальцбург" будет непросто. "Локомотив" может переиграть соперника тактически со своим опытом. Но не всегда это получается. "Локомотив" может выйти на второе место, в случае победы и проигрыша "Атлетико"? Так же думает и "Зальцбург": выиграть у "Локомотива" и в матче с "Атлетико".
"Атлетико" дома играет непредсказуемо: обыграли "Барселону", а потом сыграли вничью с "Локомотивом". Объективно, у "железнодорожников" есть хороший шанс занять третье место. Единственное - нужно не проиграть сегодня. Не думаю, что "Бавария" будет играть вторым составом.
Конечно, плохо, что Крыховяк не сможет сыграть, но с этим ничего не сделаешь. Без лидера будет тяжело, Крыховяка будет явно не хватать. Голы сегодня точно должны быть: "Локомотив" играет дома, а "Зальцбург" - атакующая команда, которая всегда забивает", - цитирует Сенникова "Чемпионат".
Матч "Локомотив" - "Зальцбург" состоится сегодня, 1 декабря. Начало - в 20:55 (мск).
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