Дмитрий Сенников: "Локомотив" может переиграть "Ред Булл Зальцбург" тактически"

Экс-игрок "Локомотива" Дмитрий Сенников рассказал, чего ждет от матча 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Зальцбургом".



"Ожидаю, что игра будет только на победу. Буду болеть за "Локомотив", но, если разбирать соперника, то "Зальцбург" - это быстрая, молодая команда, которая показывает хороший футбол. С "Ред Булл Зальцбург" будет непросто. "Локомотив" может переиграть соперника тактически со своим опытом. Но не всегда это получается. "Локомотив" может выйти на второе место, в случае победы и проигрыша "Атлетико"? Так же думает и "Зальцбург": выиграть у "Локомотива" и в матче с "Атлетико".

"Атлетико" дома играет непредсказуемо: обыграли "Барселону", а потом сыграли вничью с "Локомотивом". Объективно, у "железнодорожников" есть хороший шанс занять третье место. Единственное - нужно не проиграть сегодня. Не думаю, что "Бавария" будет играть вторым составом.

Конечно, плохо, что Крыховяк не сможет сыграть, но с этим ничего не сделаешь. Без лидера будет тяжело, Крыховяка будет явно не хватать. Голы сегодня точно должны быть: "Локомотив" играет дома, а "Зальцбург" - атакующая команда, которая всегда забивает", - цитирует Сенникова "Чемпионат".



Матч "Локомотив" - "Зальцбург" состоится сегодня, 1 декабря. Начало - в 20:55 (мск).

Не пропустите: Самедов дал прогноз на матч "Локомотив" - "Зальцбург"