Дмитрий Тарасов может перейти в "Ростов"

Хавбек "Локомотива" Дмитрий Тарасов, скорее всего, в ближайшее время покинет московский клуб.

Контракт 30-летнего футболиста с "железнодорожниками" истекает 30 июня и его не планируют продлевать.

Как сообщают российские СМИ, ситуацией хочет воспользоваться "Ростов", который готов подписать Тарасова. В услугах полузащитника заинтересован главный тренер донской команды Леонид Кучук, который знаком с ним по совместной работе в "Локомотиве".

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