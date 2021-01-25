Дмитрий Тарасов может подписать контракт с московским клубом

Клуб "Сахалинец", выступающий любительском чемпионате Москвы, предложил контракт бывшему полузащитнику сборной России Дмитрию Тарасову.

"Предложили Тарасову контракт на 5 лет, дали 2 дня на раздумья. Согласится?" - говорится в официальном Instagram клуба.

33-летний Тарасов в настоящее время является свободным агентом. Ранее он выступал за "Томь", "Москву", "Локомотив" и "Рубин". За сборную России сыграл восемь матчей и забил один гол.

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