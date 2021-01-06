Дмитрий Тарасов назвал лучшее место для отдыха (фото)

Экс-полузащитник "Рубина" и "Локомотива" Дмитрий Тарасов назвал любимое место для отдыха.

Игрок разместил в своем Инстаграм фото с женой Анастасией и дочерьми Миланой и Евой.

"Для меня лучший отдых – это Мальдивы . Уверен, мы еще вернемся ‍‍‍.

Было очень весело и круто . Отдыхали дружной семейной компанией и зарядились на усердную работу ⚽️. Скоро уже будем дома ", – написал футболист.