Дмитрий Тарасов назвал лучшее место для отдыха (фото)
Экс-полузащитник "Рубина" и "Локомотива" Дмитрий Тарасов назвал любимое место для отдыха.
Игрок разместил в своем Инстаграм фото с женой Анастасией и дочерьми Миланой и Евой.
"Для меня лучший отдых – это Мальдивы . Уверен, мы еще вернемся .
Было очень весело и круто . Отдыхали дружной семейной компанией и зарядились на усердную работу ⚽️. Скоро уже будем дома ", – написал футболист.
Напомним, 33-летний хавбек покинул казанский клуб в декабре 2020 года и с тех пор остается без команды.
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