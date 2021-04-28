Дмитрий Тарасов назвал свои ближайшие планы (видео)

Фото: инстаграм Дмитрия Тарасова/Автор неизвестен

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов сообщил, что он не собирается завершать карьеру, а намерен вскоре вернуться в футбол.

"Вы не представляете, как я соскучился по футболу! За 15 лет карьеры в футболе, я никогда не имел такого желания выйти на поле, как сейчас. Каждый раз, когда я общаюсь со своими друзьями из "Локо", "Рубина" и других клубов, у меня внутри все переворачивается. Я хочу снова оказаться на поле. Снова почувствовать дух победы!

Последние дни из прессы и в личку в инстаграм, на меня льется много хейта. Мол, пора завязывать с футболом. Что я засиделся, потерял форму и стал блогером. Будь это правдой, я бы не тренировался по 4-5 часов в день. Сейчас я выхожу на пик формы. И жду момента, чтобы выйти на поле и не словом, а делом доказать это! Я хочу побеждать!" – написал Тарасов в своем Instagram, опубликовав видео тренировки.

Последним клубом 34-летнего Тарасова был казанский "Рубин", который он покинул в конце прошлого года. Ранее хавбек выстпал за "Томь", "Москву" и "Локомотив". За сборную России сыграл 8 матчей. Чемпион России, трехкратный обладатель Кубка России.

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