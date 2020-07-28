Дмитрий Тарасов продлил контракт с "Рубином"

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Дмитрий Тарасов продлил контракт с "Рубином"

Казанский "Рубин" объявил о продлении контракта с полузащитником Дмитрием Тарасовым, сообщает официальный сайт клуба. 

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до конца 2020 года.

Напомним, что 33-летний Тарасов перешел в "Рубин" в феврале 2020 года. Через несколько дней после заключения контракта хавбек получил перелом ноги и выбыл из строя на несколько месяцев. В нынешнем сезоне он провел за казанский клуб четыре матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Ранее хавбек выступал за "Томь", "Москву" и "Локомотив". За сборную России сыграл восемь матчей и забил один гол.

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