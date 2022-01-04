Дмитрий Тарасов прокомментировал своё будущее в футболе

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Дмитрий Тарасов прокомментировал своё будущее в футболе

Фото инстаграм Дмитрия Тарасова

Известный российский футболист Дмитрий Тарасов допустил, что не будет возобновлять профессиональную карьеру.

"Я уже говорил, что приостановил карьеру, и связано это было с семьей. Если будут какие-то предложения, то увидите. Но у меня всё отлично, всё устраивает на данном этапе. При этом футбол занимает большую часть жизни, и если будет вариант, то я готов - я в форме, мотивирован. Ну, а если вариантов не окажется, то буду двигаться своей дорогой дальше.

Были ли какие-то предложения после ухода из "Велеса"? Пока ничего. Не удивляюсь, что нет внимания. Сейчас многие команды полностью поменяли свою систему. Больше делают ставку на молодёжь, поэтому я не удивлюсь, если предложений у меня не будет вовсе", - сказал 34-летний Тарасов

Хавбек является воспитанником "Спартака". Большую часть карьеры он провёл в "Локомотиве" (2010-2019). Затем защищал цвета "Рубина" и "Велеса". В октябре 2021-го игрок объявил о приостановке профессиональной карьеры по семейным обстоятельствам, а через несколько дней присоединился к медийному любительскому клубу "На Спорте".

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