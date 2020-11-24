Дмитрий Тарасов прокомментировал вопрос вакцинации от коронавируса

Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов высказался в поддержку использования российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

"Исполнился ровно год, как коронавирус охватил мир. Поначалу многие воспринимали его скептически и вот, спустя год, мнение иное. Теперь новая тема споров - вакцины. Для меня показатель, что вице-президент Telegram Илья Перекопский, а также генеральный директор "ВКонтакте" Андрей Рогозов стали участниками испытаний российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Знаю, что моя публикация как красная тряпка для быка, но моё мнение положительное на этот счёт. А Вы бы сделали вакцину? У меня многие, кто не болел, хотят её сделать", - написал футболист в своём инстаграме.

В России коронавирус обнаружили у более чем 2,1 миллиона человек. Свыше 37 тысяч инфицированных умерли от болезни.

33-летний Тарасов в этом сезоне сыграл за "Рубин" 9 матчей, результативными действиями не отличался.

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