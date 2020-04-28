Дмитрий Тарасов рассказал, как он дрался с бразильцами из "Локомотива"

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Дмитрий Тарасов рассказал, как он дрался с бразильцами из "Локомотива"

Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов, который ранее выступал за "Локомотив", рассказал, как он заступился за одноклубника Дмитрия Сычева и подрался с бразильцами.

"Была история в раздевалке, когда Сычев подрался с Родолфо. Они зарубились, за Родолфо встали бразильцы, а за Сыча только я встал. Нам насовали, никто из русских не встал тогда за него. Этот эпизод нас с Димой и объединил", — приводятся слова Тарасова в Instagram brain_sg.

Тарасов выступал за "Локомотив" с 2010 по 2019 год. Летом прошлого года московский клуб не продлил с ним контракт и футболист стал свободным агентом. В феврале 2020 года 33-летний хавбек подписал контракт с "Рубином", после чего получил перелом ноги и выбыл из строя на несколько месяцев.

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