Дмитрий Тарасов рассказал, когда он определится с новым клубом

Фото: инстаграм Дмитрия Тарасова

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов высказался о своем будущем.

"Предложения от футбольных клубов? Летом все будет. Сейчас много работаю, чтобы вернуться. Переход в "Сахалинец"? Не договорились по зарплате", - написал Тарасов на своей странице в Instagram.

Стоит отметить, что ранее "Сахалинец" анонсировал переход Тарасова, опубликовав фотографию игрока с футболкой с 23-м номером.

34-летний Тарасов в настоящее время является свободным агентом. Ранее он играл за "Томь", "Москву", "Локомотив" и "Рубин". За сборную России сыграл восемь матчей и забил один гол.

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